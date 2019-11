Altersflecken entfernen mit Hausmitteln

Altersflecken können bereits in jungen Jahren auftreten und das äußere Hautbild beeinträchtigen. Die Flecken sind dunkler als die übrigen Hautbereiche und können, gerade wenn sie an Gesicht und Händen auftreten, lästig sein. Aber was sind Altersflecken überhaupt? Gibt es natürliche Mittel, die die lästigen Pigmentstörungen entfernen können?

Altersflecken werden lateinisch auch Lentigines solares oder Lentigines seniles genannt. Sie sind Pigmentstörungen der Haut und können durch vermehrte UV-Exposition entstehen. Ultraviolettstrahlung (UV-Strahlung) wird der Mensch beispielsweise durch Sonnenlicht ausgesetzt. Intensive, chronische UV-Exposition kann zu Altersflecken führen.

Die Pigmentstörungen der Haut sind gutartig und bedürfen…