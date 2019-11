Unsere Politiker legen seit langem unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe an ihr eigenes Verhalten und das der Regierenden anderer Länder an. Die Beharrlichkeit, mit der sie dies tun, und die Tatsache, dass die Medien ihre Aufgabe als vierte Gewalt und kritische Instanz nicht mehr wahrnehmen, lassen auch für die Zukunft nichts Gutes erwarten. Der neue Feind ist ausgemacht: Es ist stets der alte, lange schon bekannte. Um auch völkerrechtswidrige Aktionen in der Öffentlichkeit begründen zu können, ist die Welt sorgsam in „gut“ und „böse“ aufgeteilt. Mittlerweile ist die waltende Schizophrenie derart offensichtlich, dass jeder einigermaßen nachdenkliche Mensch alarmiert sein muss.