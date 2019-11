Wie weit werden sie gehen?

CBS-News (60 Minutes) hat am Sonntag Abend einen weiteren Eimer Schmutzwasser für das Umsturz-Team bereitgestellt, mit einer Agitprop-Story über Maria Butina, einem ambitionierten russischen Fratz, die auf denkbar Publikums-wirksamste Art und Weise durch den amerikanischen NRA-Zirkus tingelte, um sich als berühmte Sexbombe zu präsentieren – just in dem Moment, als der US Deep State seine Fantasie verstärken wollte, dass – wie es Lesley Stahl formulierte – „Russland sich in unsere Wahlen eingemischt hat.“

Natürlich haben Frau Stahl und ihre windigen Produzenten die halbe Story weggelassen: Wie Maria Butina von ihrem FBI-Handler und zeitweiligen Freund Patrick Byrne (dem ehemaligen CEO von Overstock.com) manipuliert wurde. Er wurde vom FBI über die Jahre für andere Undercover-Aktionen eingesetzt. Ihn haben sie nicht….