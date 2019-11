Israelische Streitkräfte verhaften Menschenrechtler

Die israelische Besatzungsmacht hat in der vergangenen Woche einen Forscher der israelischen Menschenrechts-NGO B’Tselem festgenommen, der einen Protest gegen einen illegalen Siedlungsaußenposten fotografiert hatte, berichtete Haaretz.

Der 50-jährige Arif Daraghmeh wurde am vergangenen Donnerstag am Tayasir-Kontrollpunkt festgenommen und wieder in der selben Nacht freigelassen. Nach Angaben des Rechtsforschers war die Inhaftierung lediglich als Einschüchterung gedacht.

Daraghmeh sprach mit Haaretz und sagte, er sei mit Freunden….