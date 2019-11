Alle, vor 1960 Geborenen, erinnern sich wahrscheinlich noch. Der Aufstand in Soweto 1976 läutete den Anfang vom Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika ein. Aber kaum einer erinnert sich an den Anlass: Der „Afrikaans Medium Decree“ zwang alle weiterführenden Schulen, Afrikaans — die Herrschafts- und Unterdrückersprache der Buren — als verbindliche Unterrichtssprache einzuführen. Daraufhin gingen 20.000 schwarze Schüler aus dem Township auf die Straßen — mit Parolen, wie „Zur Hölle mit Afrikaans!“ und „Afrikaans gehört abgeschafft“. In einem Blutbad tötete die Polizei etwa 700 Schüler, offiziell 176. Weltweit wird Sprachzwang von Herrschenden als politisches Instrument eingesetzt, um in undemokratischer Weise nationalistische und/oder rassistische Ideologien durchzusetzen. Dieser Beitrag ist der Auftakt einer Trilogie, die diese Konflikte in den Kontext von Geschichte und Politik stellt: in Südafrika, Katalonien und der Ukraine.