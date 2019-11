„Der Kalif“, ein CIA-Blockbuster zwischen Fiktion und Realität

Es handelt sich um ein genau festgelegtes Ergebnis. Am Ende einer riesigen Spezialoperation, bei der eine nicht eingestandene Waffe eingesetzt wurde, ist es notwendig, den Tod der Person, die diese geführt hat, zu inszenieren. Dies ist der beste Weg, um die Spuren in der öffentlichen Meinung zu beseitigen. Nach Bin Ladens Tod ist dies Al-Baghdadis Tod.

“Es war wie das Anschauen eines Films”, sagte Präsident Trump, nachdem er die Eliminierung von Abu Bakr al-Baghdadi, dem Kalifen, Daesh-Führer, gesehen hatte, die im Situation Room des Weißen Hauses übertragen wurde. Dort erlebte Präsident Obama 2011 die Eliminierung der damals feindlichen Nummer Eins, Osama Bin Laden, dem Führer von Al-Kaida.

Die gleiche Inszenierung: Die US-Geheimdienste hatten den Feind längst lokalisiert; er wurde nicht gefangen genommen, sondern eliminiert: Bin Laden wurde getötet, al-Baghdadi beging Selbstmord oder wurde „geselbstmordet“; der Körper verschwand: der von Bin Laden im Meer begraben, die Überreste von al Baghdadi, die durch seinen explosiven Gürtel zerstückelt waren, wurden ebenfalls im Meer verteilt.

Die gleiche Firma, die den Film produziert hat: die Intelligence Community, bestehend aus 17 Bundesorganisationen. Neben der CIA (Central Intelligence Agency) gibt es die DIA (Defence Intelligence Agency), aber jeder Sektor der Streitkräfte, sowie das State Department und das Department of Homeland Security haben ihren eigenen Geheimdienst.

Für militärische Aktionen nutzt die Gemeinschaft der Geheimdienste das Kommando der Spezialkräfte, das in mindestens 75 Ländern eingesetzt wird, zu dessen offizieller Mission neben der „direkten Aktion zur Beseitigung oder Ergreifung von Feinden“ auch der „nichtkonventionelle Krieg, der von externen Streitkräften geführt wird, die vom Kommando ausgebildet und organisiert werden“ gehört.

Das ist genau das, was 2011 in Syrien geschah, im selben Jahr, in dem die Kriege zwischen den USA und der NATO Libyen zerstörten. Dies wird durch dokumentierte und bereits veröffentlichte Nachweise belegt. Zum Beispiel:

➢ Im März 2013 veröffentlichte die New York Times eine detaillierte Studie über das CIA-Netzwerk, über das Waffenströme für islamistische Kämpfer, die vom US-Sonderkommando ausgebildet wurden, in die Türkei und nach Jordanien gelangen, finanziert von Saudi-Arabien und anderen Golfmonarchien [1].

➢ Im Mai 2013, einen Monat nach der Gründung von Daesh, traf al-Baghdadi, unter der Leitung von John McCain, mit einer Delegation des Senats der Vereinigten Staaten in Syrien zusammen, wie aus der Fotodokumentation hervorgeht [2].

➢ Im Mai 2015 enthüllte Judicial Watch ein Dokument von General Michael Flynn vom 12. August 2012, in dem festgestellt wurde, dass es „die Möglichkeit der Errichtung eines salafistischen Fürstentums in Ostsyrien gibt, und[das] ist genau das, was die westlichen Länder, die Golfstaaten und die Türkei, die die Opposition unterstützen, wollen“ [3].

➢ Im Juli 2016 enthüllte Wikileaks eine E-Mail von Außenministerin Hillary Clinton aus dem Jahr 2012, in der sie schrieb, dass, angesichts der Beziehungen zwischen Iran und Syrien, „der Sturz von Assad ein immenser Vorteil für Israel wäre, da sie seine Angst vor dem Verlust des Atommonopols verringerte“ [4].

Dies erklärt, warum, obwohl die USA und ihre Verbündeten 2014 die Militäraktion gegen Daesch begannen, Daeshs Streitkräfte in Freiräumen ungestört mit langen Kolonnen von bewaffneten Fahrzeugen vorrücken können.

Die russische Militärintervention im Jahr 2015 zur Unterstützung der Damaskus-Truppen hat das Schicksal des Konflikts umgekehrt. Das strategische Ziel Moskaus ist es, die Zerstörung des syrischen Staates zu verhindern, die wie in Libyen ein Chaos verursachen würde, das von den USA und der NATO ausgenutzt werden kann, um den Iran anzugreifen und Russland zu umzingeln.

Die Vereinigten Staaten spielen im Kurzschluss weiterhin die Karte der Fragmentierung Syriens, indem sie die kurdischen Unabhängigkeitskämpfer unterstützen und sie dann im Stich lassen, um die Türkei, den Außenposten der NATO in der Region, nicht zu verlieren.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, warum al-Baghdadi, wie Bin Laden (ehemals ein US-Verbündeter gegen Russland im Afghanistankrieg, dann in Bosnien und Herzegowina), nicht für einen öffentlichen Prozess gefangen genommen werden konnte, sondern körperlich verschwinden musste, um Beweise für seine tatsächliche Rolle in der US-Strategie verschwinden zu lassen. Deshalb liebte Trump den Film so sehr und er endete gut.