Das echte soziale Netzwerk? “Human Connection”-Gründer Dennis Hack im Gespräch

Dennis Hack ist Gründer des neuen sozialen Netzwerks “Human Connection”. 2012 kam Hack die Idee dazu und vor zwei Wochen ging das Netzwerk dann online. “Human Connection” soll als eine Art soziales Aktions- und Wissensnetzwerk dienen und Menschen so schnell wie möglich offline zusammen in Aktion bringen. Noch sind viele Funktionen nicht freigeschaltet. Das liegt vor allem an der schwierigen Finanzierung, denn das Netzwerk ist gemeinnützig und spendenbasiert. Ein idealistischer Traum oder eine echte Alternative zu Facebook und Co? Jasmin Kosubek hat darüber mit Gründer Dennis Hack gesprochen.

