Werfen israelische Drohnen taktische Nuklearwaffen ab?

Nach VT vorliegenden Informationen, rüstet Israel seine Drohnen mit kleinen taktischen Nuklearwaffen aus. Das obige Photo zeigt die Explosion einer innerhalb Israels getesteten schwachen Nuklearbombe. Es stammt aus einem durchgesickerten Video aus dem israelischen Atomwaffentestprogramm und zeigt eine Waffenart, die in Syrien zur Unterstützung des ISIS benutzt worden sein soll.



Die Waffen selbst sind eine technologische Errungenschaft, die aus der Spionage innerhalb des infiltrierten Nuklearwaffenprogramms des Energieministeriums der Vereinigten Staaten (VS) stammt, in dem, laut unseren Quellen, zumindest die letzten drei seiner Köpfe als….

Ähnliche Beiträge