Unsere verschwindende Welt: die Insekten

Vor etwa 12.000 Jahren, in der Spätsteinzeit, begann der Mensch mit der neolithischen (landwirtschaftlichen) Revolution, die den Beginn des stetigen Aufstiegs zur Zivilisation markierte. Zufälligerweise geschah dies zur gleichen Zeit wie der Beginn dessen, was heute als Holozän bekannt ist, die geologische Epoche, in der der Mensch noch heute lebt.

Seit der industriellen Revolution, die etwa 1750, also vor gerade einmal 270 Jahren, begann, zerstören die Menschen jedoch die Biosphäre der Erde mit so ungeheurer Grausamkeit, dass die Erde, die wir zu Beginn des Holozän geerbt haben, vor unseren Augen verschwindet. Und das Leben verschwindet mit ihm.

Während diese Katastrophe mit der Veröffentlichung von Rachel Carsons Buch Silent Spring 1962 erstmals große öffentliche Aufmerksamkeit erregte, haben die Bemühungen als Reaktion auf ihre Bemühungen, den Alarm auszulösen, die als Inspiration für die moderne Umweltbewegung angesehen werden, im Vergleich zu den laufenden menschlichen Bemühungen, den Frühling zum….