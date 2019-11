Der US-Bundesstaat Texas will Justen Hall (38) am 06.11.2019 hinrichten. Hall wurde wegen Mordes an der 29-jährigen Melanie Ruth Billhartz verurteilt. Seit 14 Jahren ist Justin im Todestrakt.

Im Jahr 2002 war Justen Hall gemeinsam in der Wohnung von Chase Hale, in der Methamphetamin hergestellt wurde. Ted Murgatroyd war ebenfalls anwesend, sowie seine Freundin Melanie Billhartz. Aufgrund eines Streits…