Kushner erlaubte Saudis, Khashoggi zu verhaften

Der Seniorberater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, gab offenbar die Erlaubnis, dass Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammad Bin Salman den Journalisten Jamal Khashoggi verhaften darf, bevor er getötet und zerstückelt wurde, wie ein Bericht der britischen Tageszeitung Daily Mail schreibt.

Dursun Aydemir – Anadolu Agenc

Darüber hinaus behauptete der anonyme Informant, der dies berichtete, dass der türkische Geheimdienst das entsprechende Telefonat zwischen Kushner und Bin Salman abgefangen habe. Dies veranlasste Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die Informationen als Druckmittel zu nutzen, um Trump zu zwingen, in diesem Jahr US-Truppen aus Nordsyrien abzuziehen.

Der Zeitungsbericht besagt, dass das US House Intelligence Committee unter der Leitung der oppositionellen Demokratischen Partei die Behauptungen kennt und plant, sie als Teil seines Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten zu verwenden. Es sagte auch, dass es sieben Informanten von den Geheimdiensten gibt, die bereit sind, zur Unterstützung der Anschuldigungen auszusagen. Dazu gehören Oberstleutnant Alexander Vindman und der Direktor für europäische und russische Angelegenheiten des National Security Council, Tim Morrison, sowie ein anonymer CIA-Offizier.

Jamal Khashoggi, ein saudischer Dissident, der im selbst auferlegten Exil lebte und für die Washington Post arbeitete, kritisierte die von Bin Salman eingeführte Politik des Königreichs, für die er vermutlich am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Nach monatelangen Ermittlungen und internationaler Empörung war der Kronprinz der Hauptverdächtige für die Anordnung des Mordes, ein Verbrechen, das er geleugnet hat, obwohl er die indirekte Verantwortung zugegeben hat.

Die Trump-Administration kündigte den Abzug der US-Truppen aus Syrien im Februar dieses Jahres an, nur wenige Monate nach der Ermordung von Khashoggi, und setzte dann im vergangenen Monat einen schnelleren Abzug aus Nordsyrien fort, da Trump grünes Licht für die Fortsetzung der Operation Peace Spring in der Türkei gab.

Die Operation, mit der die Türkei kurdische Milizen aus ihrer Grenzregion zu Syrien vertreiben und eine Sicherheitszone für rund zwei Millionen syrische Flüchtlinge einrichten wollte, hat die Entscheidung von Trump weitgehend verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, dass die USA ihre kurdischen Verbündeten, die im Kampf gegen Daesh halfen, verlassen hätten.

Die Enthüllung, dass Kushner – eine der führenden Persönlichkeiten der Trump-Administration – Saudi-Arabien ausdrücklich erlaubte, gegen Khashoggi vorzugehen, was dazu führte, dass Erdoğan die Informationen nutzte, um den Rückzug der USA aus Syrien zu erzwingen und die türkische Operation zu erleichtern, bietet eine neue Wendung in der Geschichte. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass es nach dem Mord an Khashoggi keine US-Aktion gegen Bin Salman gab.