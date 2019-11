Im Club der toten Lichter

Die meisten Menschen führen ein Leben in stiller Verzweiflung, und ihre Verzweiflung wird auf ein Licht projiziert, das dadurch erlischt. Doch jedes Herz könnte die Welt verändern.

Die Welt ist in einem Umbruch, wie ihn die lebenden Generationen seit dem Zweiten Weltkrieg kaum miterlebt haben. Der reichste Mann der Welt, Warren Buffett, hat bereits vor einem Jahrzehnt 99,99% der Weltbevölkerung den Krieg erklärt. Sein markanter Satz dazu lautete: „Es herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen“. Das stand nicht etwa in irgendeinem skurrilen Verschwörungsblatt, sondern am 26.11.2006 in dem wichtigsten Organ der kapitalistischen Weltherrschaft, der New York Times [1]. Genau jener Warren Buffet hat erst vor einer Woche einen neuen Rekordwert seiner Cash-Reserven gemeldet [2], während ein Großteil der Menschheit im Chaos versinkt.

Vieles ist den meisten Menschen klar, aber in einer geradezu krankhaften Lethargie ergeben sie sich in ihr Schicksal nach dem Motto: Was können wir daran schon ändern? Natürlich wissen die meisten Menschen, dass mit zwei Flugzeugen nicht drei Hochhäuser…