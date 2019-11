Halloween ist vorbei und das Spiel ist aus

Nancy Pelosi und Adam Schiff führen also die Republik an einem düsteren Tag in einen Hohlweg, indem sie eine Abstimmung des Abgeordnetenhauses durchführen, mit mittelalterlichen Regeln, die auf der Existenz von Phantomen gründen. Das Phantom des Tages ist natürlich der sagenumwobene „Whistleblower“, ein CIA-Ektoplasma, das von Gott und der Welt des Swamplands als ein Eric Ciaramella (33) identifiziert wurde, einem ehemaligen Mitarbeiter von Joe Biden, ein niederes NSC-Überbleibsel aus Obamas White House und „Agent“ von John Brennan, tief in die ukrainischen Machenschaften während der Wahl 2016 verwickelt und in die folgenden Durchstechereien an die Medien, seit den frühen Tagen der Trump-Regentschaft.

Die Spur des „Whistleblowers“ zieht sich durch jede schräge Kurve des Russia-Gates bis hin zum momentanen Trugbild von Ukraine-Gate und verbindet die bedeutenden Missetaten, die während dieses ganzen Weges begangen wurden, darunter Hillary Clintons hinterhältige….