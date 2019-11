FOX NEWS: Einsatz von Lasern vor Ausbruch der Brände in Kalifornien im Jahr 2017

Bild: steemit.com

Am 28. September 2017, etwa 10 Tage vor Ausbruch der Brände im kalifornischen Wine County, hat FOX NEWS bestätigt, daß die Regierung Laserwaffentechnologie oder gerichtete Energiewaffen (DEW) besitzt.

ATHENA*, (Advanced Test High Energy Asset) [etwa: Moderne Hochenergie-Testanlage], ist eine der aufregendsten dieser neuen amerikanischen Laserwaffen. Bei jüngsten Tests mit dem Space and Missile Defense Command der U.S. Army auf der White Sands Missile Range der Army in New Mexico schoß die 30-Kilowatt-Waffe fünf Outlaw-Drohnen ab. Keine Spielzeug-Drohnen, sondern Drohnen mit fast 3,36 m Spannweite.

Geräuschlos, unsichtbar und tödlich. Die leistungsstarke Laserwaffe, ATHENA……