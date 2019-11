Wiederaufbau Syriens – Ohne Syriens Öl

Erdogan-Rohani-Putin Bild: mena-watch.com

Was an diesem Mittwoch in Genf geschehen ist, um in Syrien endlich Frieden zu bringen, könnte nicht bedeutsamer sein: die erste Sitzung des syrischen Verfassungsausschusses.

Das syrische Verfassungskomitee ist aus einer Resolution hervorgegangen, die im Januar 2018 in Sotschi (Russland) von einem Gremium namens Syrischer Nationaler Dialogkongress verabschiedet wurde.

Der 150 Mitglieder starke Ausschuss setzt sich aus 50 Mitgliedern der syrischen Opposition, 50 Vertretern der Regierung in Damaskus und 50 Vertretern der Zivilgesellschaft zusammen. Jede Gruppe benannte für die Sitzungen in Genf 15 Experten, die hinter verschlossenen Türen stattfanden.

Diese Entwicklung ist eine direkte Folge des mühsamen Astana-Prozesses – artikuliert von Russland, Iran und der Türkei. Wesentliche erste Beiträge kamen von dem ehemaligen UN-Beauftragten für Syrien Staffan de Mistura. Jetzt arbeitet der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Geir Pedersen, als eine Art Mediator.

Der Ausschuss begann seine Beratungen Anfang 2019 in Genf.

Entscheidend ist, dass es weder in Damaskus noch von der Opposition hochrangige Mitglieder der Regierung gibt –…..