© Фото: Міністерство оборони України, Facebook

Die ukrainische Wirtschaft erlebt seit Jahren einen heftigen Abschwung und im Budget klafft ein riesiges Renten-Defizit. Bis zu 21 Milliarden $ muss die Ukraine kommendes Jahr an Staatsschulden (die weiter wachsen) zurückzahlen oder refinanzieren – doch die neue ukrainische Regierung Selenskijs teilt den Militärausgaben 245,8 Milliarden Hrywnja (umgerechnet 9,8 Milliarden Dollar) zu, was in etwa 5,5 % des gesamten BIP bedeutet.

Quellen:1,2,3,