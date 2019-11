Türkei an EU-Staaten: Die Türkei ist kein Hotel für ausländische ISIS-Kämpfer”.

Die Türkei, die am Samstag in einen Kampf gegen Daesh verwickelt war, kritisierte Länder, die den Daesh-Mitgliedern die Staatsbürgerschaft entziehen, um sie loszuwerden.

[Hasan Namlı / Anadolu Agency

Der türkische Innenminister Suleyman Soylu sagte, dass das Ausland den einfachen Ausweg wolle, indem es den Terroristen die Staatsbürgerschaft entzog.

Soylus Bemerkungen kamen, nachdem Kaoutar S. und Fatima H. Anfang dieser Woche in der türkischen Hauptstadt Ankara verhaftet wurden, nachdem sie illegal in die Türkei eingereist waren und bei der niederländischen Botschaft in Ankara die Rückkehr in ihr Heimatland beantragt hatten.

Die niederländische Regierung leitete jedoch den Prozess ein, um den beiden Frauen, die ebenfalls marokkanische Staatsbürger waren, die Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Das Duo hatte Daesh-Mitglieder über eine Website getroffen, kam 2013 in die Türkei und ging illegal nach Syrien, um Daesh-Mitglieder zu heiraten. Die beiden Frauen kamen in die Türkei zurück, nachdem ihre Männer in Syrien getötet worden waren.

“Das ist nicht der Prozess, dem nur die Niederlande folgen; England tut dasselbe”, sagte Soylu Reportern in Ankara.

“So werden diese Menschen staatenlos”, sagte der türkische Beamte und fügte hinzu:

Wir [die Türkei] sind kein Hotel für Daesh-Mitglieder (ISIS) aus irgendeinem Land.

Soylu sagte, dass die Türkei die in Syrien gefangenen Terroristen, die Ausländer sind, in Gefängnisse im Gebiet der türkischen Operation Euphrat Shield (2016-17) schickt. Die Terroristen werden dann in ihre Herkunftsländer geschickt, fügte er hinzu.

Unter Hinweis auf die Abkommen der Türkei mit diesen Ländern sagte Soylu: “Diese Abkommen unterstreichen besonders ihre gegenseitige Auslieferung.”

Und er fügte hinzu: “Es ist nicht akzeptabel für uns, wenn wir hören: “Ich habe sie der Staatsbürgerschaft beraubt, du kümmerst dich darum”. Das ist auch Unverantwortlichkeit.”

Seit der Anerkennung Daeshs als terroristische Gruppe im Jahr 2013 wurde die Türkei mehrmals von Daesh angegriffen, darunter 10 Selbstmordattentate, sieben Bombenanschläge und vier bewaffnete Angriffe, bei denen 315 Menschen, darunter Polizisten und Soldaten, getötet und Hunderte verletzt wurden.