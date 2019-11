Soziale Netzwerke: Nichts hat unsere Gesellschaft und unseren Geist so rasant und so grundlegend verändert wie Facebook und Co. Selbst für US-Präsidentschaftswahlen ist die Plattform seit vielen Jahren entscheidend geworden, nicht aber ohne regelmäßig dafür in die Kritik zu geraten. Margarita Bityutski hat für uns geschaut, auf welche Weise und mit welcher Härte Facebook beim politischen Nutzerverhalten durchgreift.

