Aspartam: Der neue Schleier des Nichtwissens

Der Name Aspartam stand zunehmend für Gesundheitsgefährdung. Dies hat die Firma Ajinomoto Sweeteners Europe möglicherwiese erkannt und vor geraumer Zeit Aspartam durch einen neuen Namen ersetzt. Die Erkenntnis darüber hat sich in Deutschland bislang kaum durchgesetzt. Deshalb an dieser Stelle erneut die Klarstellung: Amino Sweet ist ein Markenname, der für das bisherige Aspartam steht. Es soll ein an sich harmloses Süßungsmittel sein. In Deutschland wird der Süßstoff auf dem entsprechenden Portal allerdings als „AminoSweet aspartam“ geführt.

Wir hatten verschiedentlich hierüber und über die Wirkweise von Aspartam berichtet. Wir zitieren aus dem gegebenen Anlass, dass sich die Information noch nicht hinreichend verbreitet hat.

Betäubungsmittel Aspartam……