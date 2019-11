Sie leben, wir schlafen: Hüten Sie sich vor dem wachsenden Unheil mitten unter uns

[ Anm: Die hier von John Whitehead beschriebenen bedrohlichen politischen und gesellschaftlichen Mißstände lassen sich 1:1 auf Deutschland und auch auf Europa übertragen. Da der hier genannte Film von John Carpenter, Sie leben, als B-Movie gehandelt wird ist er nicht nur entsprechend preis- sondern, aus den im Folgenden beschriebenen Gründen, auch wirklich sehenswert. A.]



“Du siehst sie auf der Straße. Du siehst sie im Fernsehen. Vielleicht wählst Du im Herbst sogar einen von ihnen. Du denkst sie seien Menschen wie Du und ich. Du liegst falsch. Völlig falsch.” – They Live

Wir leben in zwei verschiedenen Welten, Sie und ich.Da gibt es die Welt die wir sehen (oder zu sehen meinen) und dann gibt es die, die wir fühlen (und auf die wir gelegentlich einen Blick erhaschen), und letztere ist weit entfernt von der von der Regierung und ihren Sponsoren in den Konzernen, einschließlich den Medien, durch Propaganda geschaffenen Realität.

In der Tat ist das, was die meisten Amerikaner für Leben in Amerika halten – privilegiert, progressiv und frei – weit entfernt von der Realität, in der die…..