Krieg gegen China

An den Grenzen zu China hat Europa auf militärische Macht noch nie verzichtet. Militär wurde rücksichtslos eingesetzt: im Korea-Krieg, im Krieg in Vietnam. Die Bundesrepublik Deutschland war technisch beteiligt, als Napalm und Phosphor Vietnam verwüsteten. Die publizistische Hetze galt dem “Vietcong”, den Barfußsoldaten – einer Art roter Teufel. Als nicht weniger teuflisch galt auch der “Drache”, das benachbarte China, über dessen Straßen und Häfen der militärische Nachschub die westlichen Kriege in Asien eindämmte. Das rassistische grundierte Menschenbild kehrt heute wieder: gegen China…

