Bannon: Pelosis Impeachment-Strategie wird siegen

Steve Bannon, ehemaliger Chefstratege des Weißen Hauses und langjähriger politischer Weggefährte von Präsident Trump, erklärte am Sonntag in einem Radiointerview, die Amtsenthebungsstrategie der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi von den Demokraten werde erfolgreich sein.

In einem Interview mit John Catsimatidis für den Sender AM 970 The Answer in New York äußerte Bannon im Zusammenhang mit dem Amtsenthebungsverfahren seine tiefe Besorgnis hinsichtlich des Präsidenten und seiner Regierung. Bannon erklärte, Pelosi werde »die Amtsenthebung des Präsidenten der Vereinigten Staaten auf zwei Anklagepunkte stützen: erstens Machtmissbrauch, zweitens Behinderung der Justiz«.