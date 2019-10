Trump storniert den Abzug aus Syrien, droht der Türkei mit Krieg und finanziert Terroristen

Der lange Alptraum in Syrien könnte endlich zu Ende gehen, aber nicht dank der Vereinigten Staaten und der Regierung Präsident Donald Trumps. Trumps Prahlerei, dass “dies ein Ergebnis war, das von uns, den Vereinigten Staaten und niemand anderem geschaffen wurde”, war so leer wie all die andere Rhetorik, die in den letzten zweieinhalb Jahren aus dem Weißen Haus kam. Dennoch scheint es jetzt, dass das US-Militär endlich Abschied von einer Praxis nehmen könnte, die unter Präsident Barack Obama als ein erster Schritt des liberalen Interventionismus begann, wo amerikanische Streitkräfte illegal in einen Konflikt eintraten, den das Weiße Haus kaum verstanden hat, und sich anschließend einmischten und die Kämpfe verlängerten.

Der Hauptgrund für die Ineffektivität der USA war, dass das Hauptziel der Obama-Administration von Anfang an darin bestand, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu entfernen, ein weiterer Versuch eines “humanitären” Regimewechsels ähnlich dem, der in Libyen ein so wunderbares Ergebnis brachte. Al-Assad war nie in ernsthafter Gefahr, da er eine beträchtliche Unterstützung in der Bevölkerung hatte, auch von Seiten der christlichen Minderheit des Landes, und die……