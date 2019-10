Mobilfunkstrategie: Bund gibt eigene Standorte für Masten frei

Die Bundesregierung hat Eckpunkte ihrer Mobilfunkstrategie beschlossen. Unter anderem soll der Bau von Sendeanlagen schneller genehmigt werden.

Mehr Antennen braucht das Land: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch Eckpunkte der Mobilfunkstrategie von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf den Weg gebracht, in deren Rahmen der Bund eigene Liegenschaften als Standort für Sendemasten erfassen und den Netzbetreibern zur Verfügung stellen will. Der Bau neuer Antennenanlagen soll zudem schneller genehmigt werden.

Förderknete aus der 5G-Auktion

Für bis zu 5000 Standorte in allen Teilen Deutschlands, die ohne staatliche…..