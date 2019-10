Max Otte: So rettest DU dein Geld vor der Kernschmelze! // Mission Money

Wann kommt der Crash? Max Otte warnt davor, dass nicht nur die Börsen ins Wanken geraten, sondern die gesamte Welt. Er führt die hohen Schulden als Gefahr an, aber auch den Aufstieg Chinas und die Reaktion der USA. Gar einen Krieg zwischen beiden Ländern hält er für möglich. Wie die Welt nach einer Kernschmelze aussehen könnte, verrät er in diesem Video. Trotzdem verzichtet der Investor nicht auf Aktien und setzt auch auf Gold. Wie du dein vermögen sichern kannst und was Otte von der Euro-Krise und dem Brexit hält, erfährst du in diesem Video …

