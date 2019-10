Die 5G Suchergebnisse sind leider manipuliert. Die Suchergebnisse mit dem Übersuchbegriff 5G sind seit Wochen fast unverändert. Was bedeutet das für Kanalbetreiber und Kanalbesucher, was können wir dagegen tun und wie wird das die Arbeit verändern. Das wichtigste: Wir können und gegenseitig unterstützen und helfenö. Wie erkläre ich in diesem Video.

Ähnliche Beiträge