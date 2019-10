Dass sich eine YouTube-Serie der Bundeswehr (1) hauptsächlich an die ganz junge Zielgruppe richtet, ist nichts Neues. Doch die Perversion daran und die Schamlosigkeit in der Umsetzung finden in der aktuellen Serie „Die Rekrutinnen“ ihren Höhepunkt. Die 5- bis 15-minütigen Videos erzeugen von der ersten bis zur letzten Minute….