Berühmter Pathologe: Jeffrey Epstein wurde in Haft ermordet

Der berühmte Pathologe Dr Michael Baden sagte in der Sendung “Fox and Friends”, dass Jeffry Epstein wahrscheinlich ermordet wurde und sich nicht erhängt habe. Er wurde angeheuert von Epsteins Bruder.

Generalstaatsanwalt William Barr sagte, dass es “schwere Unregelmäßigkeiten” im Bundesgefängnis in New York gab, wo Jeffrey Epstein bei einem angeblichen Selbstmord starb. Die Unregelmäßigkeiten waren jedoch längst zur Norm geworden im Gefängnisbetrieb, was eine halbwegs plausible Ausrede bietet, obwohl Epstein von viel höherer Bedeutung war für das Justizministerium als andere Häftlinge.

Barr ist aber selbst unter Verdacht, denn sein Vater Donald gehörte zu der sogenannten “Mega Group” aus Geheimdienstlern und Mafiosi, die Überschneidungen aufweisen zu Epstein. Donald Barr diente im Office…..