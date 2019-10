9/11 war ein israelischer Job?

Technische Unmöglichkeiten

Dank mutiger Ermittler wurden viele Anomalien in der offiziellen Erklärung der Ereignisse des 11. 9. In den folgenden Monaten ins Internet gestellt, was beweise, dass es sich um eine Operation unter falscher Flagge handelte und dass Osama bin Laden unschuldig war, da er wiederholt in der afghanischen und pakistanischen Presse und auf Al Jazeera erklärt. Die Beweise für diesen entsetzlichen Betrug häufen sich seither und sind nun für jeden zugänglich, der bereit ist, ein paar Stunden Forschung im Internet zu verbringen. (Obwohl ich bei der Vorbereitung dieses Artikels bemerkte, dass Google jetzt den Zugang zu dieser Forschung schwieriger macht als vor fünf Jahren, indem es Anti-Verschwörungs-Websites künstlich priorisiert.)

Zum Beispiel haben Mitglieder von…….