Irakischer Präsident deutet Umorientierung des Irak in Richtung Russland an

Der irakische Präsident hat in einem Interview angedeutet, dass sich der Irak von den USA ab- und Russland und dem Iran zuwenden könnte.

Ich habe schon einiges über die Tatsache geschrieben, dass sich derzeit die geopolitischen Gewichte, auch und gerade im Nahen Osten, verschieben. Russland hat mit seiner jahrelangen, geduldigen Politik der ruhigen Hand Vertrauen und Ansehen gesammelt, während die USA gleichzeitig Ansehen verloren haben. Auch über den Irak und die Tatsache, dass man dort mit der US-Besatzung nicht glücklich ist, habe ich schon berichtet.

In einem Interview hat sich nun der irakische Präsident dazu geäußert, wie der Irak die Situation einschätzt. Ich habe die Meldung in der russischen Nachrichtenagentur TASS gefunden, die auch die Originalquelle verlinkt hat. Ich werde die Meldung der TASS hier übersetzen, den Link zur Originalquelle lasse ich im Text, und danach werde ich noch etwas hinzufügen, was auch in der Originalquelle zu lesen war, in der kurzen Meldung der TASS aber nicht erwähnt wurde.

Beginn der Übersetzung:

In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem…..