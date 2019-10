Frauen an die Front!

Der der Bundeswehr in Zeiten zunehmender Eroberungsfeldzüge das männliche Kanonenfutter ausgeht, wird sie erfinderisch.

Foto: PRESSLAB/Shutterstock.com

Auch Frauen soll nun die Funktion als Kanonenfutter für das Großkapital schmackhaft gemacht werden. Mit der mittlerweile siebten Webserie „Die Rekrutinnen“ versucht die Bundeswehr nun gezielt Frauen anzusprechen. Damit erlangt die Kriegspropaganda ein gänzlich neues Level an Perversion. Frauen sind von ihrer Natur her eigentlich die letzte Instanz, um — militärische — Konflikte abzuwenden. Eigentlich. In unserer Kultur, um nicht zu sagen seit Anbeginn der Zivilisation, wird das Weibliche sukzessive zurückgedrängt und weicht immer stärker patriarchalischem, kriegslüsternem Männlichkeitsgebaren. Diese Entwicklung hat in den letzten Jahrzehnten einen derart gewaltigen Schub bekommen, dass Frauen dem Irrglauben verfallen, sie würden gegen das Patriarchat aufbegehren, wenn sie selber wie Männer werden. Dies zeigt sich darin, dass….