Das Ende der rechenschaftspflichtigen Regierung steht kurz bevor

Seit etwa 70 Jahren untergräbt die CIA eine freie Presse. Es begann mit der Operation Mockingbird, einer Operation gegen den Kommunismus im Kalten Krieg. Die CIA rekrutierte Journalisten in ein Propagandanetzwerk. Die CIA bezahlte Journalisten dafür, gefälschte Geschichten zu schreiben oder von der CIA geschriebene Geschichten zu veröffentlichen, um Erklärungen zu kontrollieren, die der Agenda der Agentur entsprachen. Studenten- und Kulturorganisationen sowie intellektuelle Magazine wie „Encounter“ waren Teil des Propagandanetzwerks der CIA.

Dank des deutschen Journalisten Udo Ulfkotte wissen wir, dass jeder bedeutende europäische Journalist ein Aktivposten der CIA ist. Im Jahr 1977 schrieb Carl Bernstein von Watergate in Rolling Stone, dass die CIA „heimlich zahlreiche ausländische Pressedienste, Zeitschriften und Zeitungen – sowohl in englischer als auch in fremder Sprache – finanziert hat, die eine hervorragende Deckung für CIA-Mitarbeiter bieten“. Wie die meisten anderen Menschen waren westliche Journalisten nur allzu bereit, ihre Integrität für Geld zu verkaufen. Die wenigen, die nicht erpresst wurden, wurden unterworfen.

Die wenigen ehrlichen Journalisten, die noch übrig sind, wurden aus dem „Mainstream“ bzw. den „Presstituten-Medien“ zu Internetseiten verdrängt. Wikileaks ist mit Abstand die beste Nachrichtenorganisation unserer Zeit. Washington verfolgt Wikileaks-Gründer Julian Assange seit Jahren, um diese Organisation mit Hilfe seiner schwedischen, britischen und ecuadorianischen Vasallen unter Kontrolle zu bringen. Die Medienvertreter der CIA, darunter die New York Times und The Guardian, die beide das Material veröffentlicht haben, das an Wikileaks weitergegeben wurde, um Assange zu zerstören, haben sich uneingeschränkt der Verfolgung des weltbesten und ehrlichsten Journalisten angeschlossen.

Gegenwärtig wird Assange offenbar zu Tode gefoltert, während er in Einzelhaft in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird, in dem er aufgrund falscher Anschuldigungen auf seine Auslieferung an die USA wartet. Da die CIA nicht sicher sein kann, dass sie alle Bundesrichter getötet hat, ist Washington genauso glücklich, wenn Assange in einem britischen Gefängnis stirbt, wie es nach geltendem US-Recht keinen gültigen Fall gegen ihn gibt. Wahrscheinlich spielt das Fehlen eines gültigen Falls keine Rolle, da die Rechtsstaatlichkeit in den USA sehr schwer zu finden ist.

Das Fehlen eines stichhaltigen Falls gegen Assange ist der Grund, warum der angesehene Dokumentarfilmer John Pilger Assanges Verfolgung als stalinistischen Schauprozess bezeichnet.

Der schlimmste Moment war einer von mehreren „schlimmsten“ Momenten. Ich habe in vielen Gerichtssälen gesessen und Richter gesehen, die ihre Positionen missbraucht haben. Diese Richterin, Vanessa Baraitser – eigentlich ist sie überhaupt keine Richterin. Sie ist ein Magistrat – schockierte uns alle, die wir dort waren.

Ihr Gesicht war eine Folge von Spott und herrischer Gleichgültigkeit; Sie wandte sich mit einer Arroganz an Julian, die mich an einen Richter erinnerte, der das Rassenklassifizierungsgremium der Apartheid in Südafrika präsidierte. Als Julian Schwierigkeiten hatte zu sprechen, brachte er keine Worte heraus und stolperte sogar über seinen Namen und sein Geburtsdatum.

Als er die Wahrheit sprach und als sein Anwalt sprach, fühlte Baraister sich gelangweilt; als die Staatsanwältin sprach, war sie aufmerksam. Sie hatte nichts zu tun; es war nachweislich vorherbestimmt. An dem Tisch vor uns befanden sich eine Handvoll amerikanischer Beamter, deren Anweisungen an den Staatsanwalt von seinem Vorgesetzten ausgeführt wurden. Diese junge Frau ging hin und her und gab Anweisungen.

Der Richter beobachtete diese Empörung kommentarlos. Es erinnerte mich an eine Wochenschau eines Schauprozesses in Stalins Moskau. Der Unterschied bestand darin, dass sowjetische Schauprozesse ausgestrahlt wurden. Hier hat der staatliche Rundfunk, die BBC – ebenso wie die anderen Mainstream-Sender – einen Black-out gehabt.

Nachdem sie die sachliche Beschreibung von Julians Anwalt, wie die CIA eine spanische Sicherheitsfirma führte, die ihn in der ecuadorianischen Botschaft ausspionierte, ignoriert hatte, gähnte sie nicht, aber ihr Desinteresse war ebenso ausdrucksvoll. Dann versagte sie Julians Anwälten die Zeit, ihren Fall vorzubereiten – obwohl ihr Mandant im Gefängnis daran gehindert wurde, juristische Dokumente und andere Mittel zur Verteidigung zu erhalten.

Mit dem Knie in der Leiste kündigte sie an, dass die nächste Gerichtsverhandlung im abgelegenen Woolwich stattfinden würde, das an das Belmarsh-Gefängnis angrenzt und nur wenige Plätze für die Öffentlichkeit hat. Dies wird die Isolation sicherstellen und einem geheimen Prozess so nahe wie möglich kommen. Ist das in der Heimat der Magna Carta passiert? Ja, aber wer wusste das schon?

Was an der Zerstörung von Julian Assange durch die CIA erstaunlich ist, ist das Schweigen der amerikanischen Rechtsschulen und Anwaltskammern, das Schweigen der Universitäten, das Fehlen von Protesten von Studenten und Gewerkschaften, das Fehlen jeglichen Schutzes von Assanges Rechten vor Gerichten als letzte Nachrichtenorganisation. Der Wille und die Fähigkeit, Regierungen für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, wird vor den Augen von Rechtsschulen, Intellektuellen, Anwaltskammern, Gerichten sowie Print- und Fernsehmedien offen vernichtet.

Die Kontrolle der CIA über Erklärungen ist so vollständig wie die Kontrolle, die Big Brother in George Orwells dystopischem Roman 1984 hat. Und das stört die Bürger der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas, Schwedens und Europas nicht. Nur wenige Menschen sprechen sich für Assange aus und auch sie werden wiederum dämonisiert.

Das Zeitalter der Tyrannei ist jetzt in der westlichen Welt angekommen.