Abgesang auf ein fast ein fast schon verlorenes Land

Merkel-Deutschland im Jahre 2019 und wie es seinen Untergang noch verhindern könnte.

Wer ein florierendes Land in so kurzer Zeit wie möglich in so vielen Bereichen wie möglich und so gründlich wie möglich zerstören möchte, der kann sich guten Rat bei Angela Merkel holen. Das katastrophale Ergebnis ihrer Kanzlerschaft lässt nur einen Schluss zu: Merkel hat Deutschland absichtlich und mutwillig zerstört. Sie denkt ja als Physikerin die Dinge angeblich immer vom Ende her.

Es kann weder Dummheit noch Inkompetenz und auch nicht Fahrlässigkeit sein, dass aus einer blühenden und von der ganzen Welt bewunderten Nation, in der…..