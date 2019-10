WAHLKLATSCHE – CDU, Merkel, Akk und SPD abgewählt!

Historische Wahlklatsche für CDU & SPD. Dieser Trend wird anhalten und ist auch nicht umkehrbar. Seit 2008 erleben wir einen Vertrauensverlust der Menschen in die Politik aber auch in die Finanzwelt und in die Medien.

Das Parteiensystem wird durcheinander gewirbelt und wir werden immer mehr Parteien am Rand sehen. Ob diese eine Änderung bringen ist fraglich und unserer Ansicht nach unwahrscheinlich.

Im Video viele Analysen und Gründe für den Vertrauensbruch.

