Unklare Rolle Russlands bei der US-Operation gegen al-Bagdadi

Trump feierte den Einsatz, der wie im Kino ausgeführt wurde, die vielen Erzählungen über die Mission erzeugen einen undurchsichtigen, wahrscheinlich erwünschten Informationsnebel

Die militärische Aktion eines Delta-Force-Spezialkommandos, bei der der IS-Führer Abu Bakr al-Bagdadi – wenn er es noch war – sich selbst, drei seiner Kinder und andere in die Luft gesprengt haben, war offenbar ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Der konnte, wie er sagt, der Aktion live zuschauen, es sei “wie ein Film” gewesen, man müsste hinzufügen wie ein Actionfilm, den im Übrigen die IS zu ihrer Hochzeit mit realen Szenen imitiert hat, nur habe es leider keinen Live-Ton gegeben, und auch was sich in dem Tunnel ereignet hat, konnte Trump nicht sehen, also gewissermaßen den Höhepunkt. Da musste er sich leider auf Erzählungen verlassen.

Die hat er aber dann am Sonntag auch versucht, so dramatisch wie möglich zu schildern und vor allem darzustellen, wie feige und erbärmlich der angeblich…..