Syrien – Kriegsbericht vom 28. Oktober 2019: VS-Kräfte töten al-Bagdadi bei nächtlichem Überfall in der Provinz Idlib

Am 26. Oktober hat Präsident Donald Trump offiziell verkündet, daß Sondereinsatzkommandos der Vereinigten Staaten (VS) den Anführer des ISIS, Abu Bakr al-Bagdadi während eines nächtlichen Angriffs in Nordwest-Syrien eliminiert haben. Laut den Worten des Präsidenten, sind mit Bagdadi auch drei seiner kleinen Kinder gestorben, nachdem dieser seinen Sprengstoffgürtel gezündet hat. Badgdadis Körper wurde bei der Explosion verstümmelt. Jedoch sagte Trump, daß “er durch Gentests eindeutig identifiziert worden sei.”

Der Präsident fügte hinzu, daß zahlreiche Kämpfer von Bagdadi bei der…..