Studie zum Geschäftsklima in Russland

Im Gegensatz zu vielen Vorurteilen über Russland sind die Geschäftsbedingungen in Russland weit besser, als ihr Ruf. Die Weltbank analysiert jährlich das wirtschaftliche Umfeld in 190 Ländern und das Ergebnis ist überraschend.

Die Russen sind den Deutschen in einem sehr ähnlich: Sie schimpfen gerne über ihr eigenes Land. Daher fällt manche anti-russische Propaganda auch in Russland selbst auf fruchtbaren Boden. Die Russen denken, in ihrem Land wäre alles ganz schrecklich und wenn das irgendwo bestätigt wird, glauben sie es mit Vergnügen. Wenn ich ihnen dann von Deutschland…..