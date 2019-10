Migration: Warum das EU-Polit-Gesocks wohl baumeln wird

Eine UNO-Organisation transportiert seit kurzem Flüchtlinge nach Deutschland bzw. in die EU – ohne auch nur zu versuchen dies zu verbergen (angeblich gibt es schon länger andere, – noch verdeckte – Bevölkerungstransfers “ins reiche Europa”). Dafür verantwortlich sind das sich demokratisch nennende Polit-Gesindel an der Spitze vieler Staaten sowie dessen Auf- & Zudecker in den Redaktionen. Die Kommission und deren gewählte Marionetten in den Hauptstädten fühlen sich einer proaktiven Einwanderungspoltik verpflichtet. Hier mehr…….



