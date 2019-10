Klimawandel-Hysteriker entlarvt! Spaß am Abend!

Demonstrieren für das Klima und gegen den Klimawandel.

Reden schwingen für das Klima und gegen den Klimawandel.

Andere beschimpfen für das Klima und gegen den Klimawandel.

Steuern erhöhen für das Klima und gegen den Klimawandel.

Um die Welt jetten um sich mit anderen zu treffen und für das Klima und gegen den Klimawandel zu kämpfen.

Sich auf die Straße legen für das Klima und gegen den Klimawandel.

Andere stören, hindern, ihnen schaden, für das Klima und gegen den Klimawandel.

In it’s purest form, Civil Diso-Bedience is not just non-violent direct dance, it’s a way of life.#ExtinctionRebellion #SpringRebellion @ExtinctionR pic.twitter.com/YyX0i9UVyw

— Extinction Rebellion Australia (@XRebellionAus) 11. Oktober 2019