In den USA formiert sich eine Bewegung, die verhindern will, dass Polizeibehörden, Schulen, Verwaltungen oder Privatfirmen ihre Überwachungsmaßnahmen verstärken.

Was ist erlaubt bei der Gesichtserkennung und was nicht? In den USA gibt es einen Wust an Regeln, der die Menschen verwirrt und ihre Daten gefährdet. Doch das könnte sich durch Druck der Bürger ändern.

In San Francisco darf so beispielsweise die Polizei keine…..