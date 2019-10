Bombenanschläge sind heute ein normaler Bestandteil des schwedischen Lebens

Bild: Spectator

In der vergangenen Woche kam es in nur einer Nacht zu Explosionen an gleich drei unterschiedlichen Orten in und um Stockholm herum. Diesmal waren keine Verletzten zu beklagen, es kam lediglich zu den üblichen zerbrochenen Fenstern, Trümmer lagen überall verstreut und Anwohner zeigten sich schockiert angesicts der Explosionen, die sie aus dem Schlaf rissen.

Das Bombenentschärfungskommando der Polizei war bereits auf dem Weg zur ersten Explosion im Bezirk Växholm, als sie wieder umkehren mussten, da es eine zweite Detonation gab nahe eines Wohnhauses in der dichter besiedelten Innenstadt und diese Priorität hatte. Anwohner, deren Haustüren aufgrund der Schockwelle blockierten mussten aus ihren Häusern gerettet werden. Die dritte Explosion (scheinbar ohne Verbindung zu den anderen beiden Explosionen) traf eine Einrichtung der syrisch-orthodoxen Kirche, die bereits im vergangenen Jahr zweimal Bombenanschläge erlebte.

Von der Schockstarre in die Duldungsstarre

Eigentlich verbinden wir den Begriff „Normalisierung“ mit häuslicher Gewalt. Sie findet genau dann statt, wenn das Opfer den erlittenen Missbrauch als Teil des täglichen Lebens zu erachten. Die Explosionen in Schweden jedoch haben sich…..