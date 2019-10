US-Armee untersucht UFO-Trümmer | Erstkontakt #6

Um sich technische Vorteile zu verschaffen, untersucht die US-Armee jetzt ganz offiziell Trümmerteile, die von einem abgestürzten UFO stammen sollen. Was sind das für Trümmerteile, warum sind sie so interessant für das Militär und woher stammen sie? Außerdem: Goldrausch im All – Der Run auf die Rohstoffe im Weltraum hat begonnen und Deutschland will mitspielen. Gibt es Leben auf dem Mars? Ein namhafter Wissenschaftler behauptet: Wir haben es bereits 1970 gefunden und seitdem gibt es immer mehr Hinweise darauf. Und zum “Tic-Tac” UFO-Fall beim US-Flugzeugträger Nimitz 2004 gibt es neue Informationen, Zeugenaussagen und sogar ein wissenschaftliches Fachpaper… Über all das und mehr berichten Robert Fleischer und Dirk Pohlmann in Erstkontakt #6!

Ähnliche Beiträge