Präsidentschaftskandidat Tulsi Gabbard

Trump besetzt mit unseren Truppen die Syrischen Ölfelder – das ist ein Teil unseres Krieges für eine Regimewechsel in dem sie die Wirtschaft des Landes lahmlegt um die Syrische Regierung zu stürzen – das ist eine Besatzung die dem syrischen Volk am meisten schaden wird..

Trump using our troops to occupy Syrian oil fields—part of our regime change war to topple the Syrian government by crippling their economy—is a modern-day siege that will hurt the Syrian people the most. https://t.co/MtunGMerv2

— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 28. Oktober 2019