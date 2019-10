Max Otte: „Das EU-Spitzenpersonal ist unerträglich!“ Im Gespräch mit Markus Gärtner

Europa, das ist eine verwirrende Vielfalt von Ländern und Institutionen. Viele Menschen blicken da nicht mehr durch. Selbst Profis nicht. So verwechselte Ursula von der Leyen am Tag vor ihrer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin den Europarat und den Europäischen Rat. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Institutionen. Wenn wir von »Europa« sprechen, haben wir es mit einer Vielzahl von regionalen Arrangements zu tun, und auch die Europäische Union, die oft mit diesem Wort gemeint ist, ist sehr komplex aufgebaut. Europa, die Europäische Union und die Eurozone werden oft in einen Topf geworfen. Genug Grund für einen kurzen Überblick…

Ähnliche Beiträge