Iran nennt Grund für Vernichtung von IS-Chef al-Baghdadi durch die USA

„Allen ist bekannt, dass die Terrormiliz IS und Abu Bakr al-Baghdadi sowie diejenigen, die an der Spitze der Terrorgruppierungen stehen, die nach ihrem eigenen Geständnis von Amerikanern gegründet wurden, ein Verfallsdatum haben“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Abbas Mussawi dem iranischen TV-Sender IRIB am Montag.

„Sobald das Haltbarkeitsdatum dieser Gruppierungen vorbei ist, werden sie vernichtet“, sagte Mussawi weiter.

Er brachte die Tötung des IS-Anführers auch mit den baldigen Präsidentschaftswahlen in den USA in Zusammenhang. Dies sei nicht erstaunlich, weil Washington im Vorfeld von verschiedenen innenpolitischen Ereignissen auf ein Hype abziele.