Fast zwei Millionen Menschen protestieren in Chile gegen Regierung Piñera

Quelle: flickr

Am Freitag sind in Chile fast zwei Millionen Menschen, also fast zehn Prozent der Bevölkerung, auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung von Präsident Sebastián Piñera und die Austeritätspolitik zu demonstrieren. Allein in der Hauptstadt Santiago beteiligten sich nach Behördenangaben 1,2 Millionen Personen an den Protesten. Zu Massenprotesten kam es auch in Valparaíso und anderen Städten des Landes.

Nach den anhaltenden Demonstrationen der letzten Woche – darunter einem zweitägigen Generalstreik – riefen Gewerkschaften und…..