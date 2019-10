Freiheit für Julian Assange! -Stoppt die Isolationsfolter im Hochsicherheitsknast!- Mathias Bröckers

Julian Assange – Stoppt die Isolationsfolter im Hochsicherheitsknast! – Freiheit für Julian Assange! – Mathias Bröckers

Vortrag und Diskussion mit Mathias Bröckers am 24.10.2019 im Buchladen Neuer Weg, Würzburg – Veranstalter: attac Regionalgruppe Würzburg

Aus der Einladung:

„Wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert“

Edward Snowden

Am 11. April 2019 wurde der Wikileaks-Gründer Julian Assange aus dem Asyl der ecuadorianischen Botschaft in ein britisches Hochsicherheitsgefängnis verschleppt.

Jetzt werden britische Gerichte über einen Auslieferungsantrag der USA entscheiden.

Dort wird Assange eine Verschwörung mit Chelsea Manning zum Einbruch in Pentagon-Computer vorgeworfen. Falls er ausgeliefert wird, drohen ihm weitere Anklagen nach dem „Espionage Act“ und möglicherweise die Todesstrafe.

Und das nicht weil er kriminelle Taten begangen hat, sondern weil er solche enthüllt hat – im Irak, in Afghanistan und anderswo.

Der Ausgang des Verfahrens von Julian Assange wird zeigen, ob es wirklich schon so weit ist,dass die Presse- und Meinungsfreiheit ihr Ende gefunden hat.

