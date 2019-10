Wer sich wirklich – und ich meine hier wirklich – für das Wohl der Menschen in Syrien interessiert und auch dafür, wer die Chemiewaffenangriffe in Syrien wirklich ausgeübt hat, der möge sich doch bitte die folgenden Zeilen (im Bild) und die Quellen unten mal durchlesen. Es dauert maximal 10 Minuten, die euch aber weit mehr Verständnis für das geben werden, wofür ich und andere seit Jahren kämpfen.

Bitte beherzigt das. Die Wahrheit kann nur gewinnen, wenn wir uns ab und zu damit beschäftigen.

Und dann fragt euch – wenn all diese Experten und Politiker sowie Medien so menschlich sind – wie all das möglich ist. Verrückte Welt.

Ich werde heute höchstwahrscheinlich nichts mehr veröffentlichen, damit sich alle ausschließlich damit beschäftigen. Dieser Beitrag müsste Deutschland eigentlich erschüttern. Er müsste alle erreichen. Aber er soll/darf es nicht.

P.S: Das sind nicht irgendwelche Menschen, die sich dafür einsetzen. Das sind hochgebildete, internationale Ärzte, die eben keine (geo-)politischen Interessen verfolgen und dafür ihre Seele verkaufen.

Manaf Hassan

