USA: Das Ende der Kriegstreiberei? Mitnichten!

Dass Donald Trump keineswegs der von vielen erhoffte “Heilsbringer” ist, der in gemeinsamer Sache mit QAnon den “Sumpf austrocknet”, habe ich mannigfaltig auf diesem Blog heraus gearbeitet. Vielmehr ist der ehemalige Baulöwe auch eine von außen gesteuerte Marionette (vielleicht etwas schwerer kontrollierbar als sein Vorgänger und Krigesnobelpreisträger Obama), die genau weiß, wann, welche Dinge, wem gegenüber zu verlautbaren sind. Und der “Krieg gegen den Terror” macht hiervon keine Ausnahme. So ist für Trump gesetzt, dass die USA “möglicherweise in [weitere] Kriege ziehen müssen (may have to get into wars)”. Er setzt also die Strategie der immer währenden Kriege des US-Imperiums bzw. deren Androhung nicht aus, sondern erkannt an, dass die USA nur mit Gewalt, Unterdrückung und Kriege ihre Vormachtstellung sichern können.

Natürlich bedeutet dieser Satz nicht, dass die USA alsbald in einen neuen Krieg ziehen werden. Aber Trumps neueste Rhetorik gegenüber dem Iran lässt tief blicken. So ließ der US-Präsident Teheran wissen, dass die USA gegen….