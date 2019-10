Schlechte Zeichen für Saudi-Arabien

Es werden Reparationszahlungen fließen – und sie fließen schon in Strömen – aber sie heißen nicht Reparationszahlungen.

Saudi-Arabien etwa investiert seit ein paar Jahren Milliarden Dollar in Russland. Und zwar (unter anderem) in einem speziellen Fond, dessen Projekte den Saudis von vornherein gar nicht bekannt sind. Der Vertrag sieht im Kern so aus, dass für jeden Rubel, den die russische Regierung in den Fonds steckt, die Saudis ihrerseits einen Rubel (mal Faktor) dazulegen.

Katar investiert seit ein paar Jahren auch sehr fleißig in Russland. Und zwar interessanterweise (wie die Saudis) schwer in die russiche Öl- und Gas-Wirtschaft, zu denen die Scheichs in direkter Konkurrenz stehen.

Am 14. Oktober hatte Wladimir Putin einen großen Staatsbesuch in Saudi-Arabien und am 15. Oktober einen weiteren großen Staatsbesuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

In Saudi-Arabien teilte Putin mit:

Wie ich schon gesagt habe, wächst das Handelsvolumen, und mit Ihrer Unterstützung hat Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF) 10 Milliarden Dollar für gemeinsame Projekte mit dem Russischen Fond für Direktinvestitionen (RDIF – Russian Direkt Investment Fund) ausgestellt. Auch der Mechanismus automatischer Ko-Investierung funktioniert erfolgreich. Es gibt neue Vereinbarungen über weitere Initiativen mit Beteiligung des saudischen Kapitals. Übersetzung von mir.

Die Reparationszahlungen Investitionen der Saudis belaufen sich also bereits auf eine zweistellige Milliardensumme. Weitere analoge “Initiativen” über das…..